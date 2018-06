Le Real Madrid a trouvé son entraineur... à 20 ME

Dans : Liga, Foot Europeen, Premier League.

Surpris il y a une semaine par la décision de Zinedine Zidane d’abandonner son poste d’entraineur, le Real Madrid a mis quelques jours à s’en remettre.

Plusieurs pistes ont été rapidement étudiées, tant il n’est pas bon, même en période de vacances, de rester sans technicien en chef. Les premiers refus ont permis aux dirigeants de concentrer leurs efforts sur un homme, et c’est désormais bien parti en ce sens affirme Marca. Il s’agit d’Antonio Conte, qui va stopper sa collaboration avec Chelsea, même si le club londonien n’a, lui non plus, pas encore trouvé son successeur. L’entraineur italien n’était clairement pas le premier choix des dirigeants madrilènes, mais sa rage de vaincre volcanique devrait permettre de donner un nouveau souffle à un effectif qui a tout gagné, et a besoin de continuer à être motivé, comme l’avait demandé Zidane lors de son départ. En plus de cela, son expérience de joueur vainqueur de la Ligue des Champions, mais aussi d’entraineur de la Juventus ou de la sélection italienne, est jugée capitale pour gérer le vestiaire madrilène.

Si le choix se porte donc bien sur Antonio Conte, il reste encore à le récupérer des mains de Chelsea. Le club anglais n’en veut plus, mais ne compte pas non plus lui payer des indemnités de licenciement qui se montent à 20 ME tout de même. Coincé par cette opération qui l’empêche de nommer son nouveau manager, le club londonien attendait justement une piste solide pour l’Italien, pour trouver un terrain d’entente afin de le libérer pour beaucoup moins cher. A moins que le Real Madrid, qui peut se le permettre, ne mette la main à la poche pour faire accélérer le mouvement. Un petit jeu de poker se met donc en place, où tout le monde devra faire un effort pour avoir gain de cause.