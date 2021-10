Le Real Madrid a piqué Vinicius à Barcelone, le secret dévoilé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Si c’est Karim Benzema qui a été élu homme du match, Vinicius Junior a également brillé mardi soir avec le Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk.

Auteur d’un doublé, l’ailier brésilien a fait preuve d’une belle efficacité, son principal défaut depuis le début de sa carrière. Et pour cause, si Vinicius a du feu dans les jambes, son manque de lucidité devant les buts adverses lui a parfois valu quelques moqueries. Mais incontestablement, Vinicius est en progression ces derniers mois, ce qui l’a logiquement propulsé dans un rôle de titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti. Une ascension qui peut laisser des regrets… au FC Barcelone. Et pour cause, dans un live confidences sur sa chaîne Twitch, le très bavard Gérard Piqué a dévoilé que le club blaugrana avait tenté de recruter Vinicius Junior en 2018. Mais le Real Madrid, plus offrant financièrement, a finalement raflé la mise au finish.

Piqué dévoile que Barcelone voulait Vinicius

« Vinicius a beaucoup de talent. Vous saviez qu'il a failli venir au Barça ? Mais Vinicius s'est vu offrir deux fois plus. Je lui ai parlé personnellement avant qu'il n'aille à Madrid et au cours de l'appel, le gars m'a avoué qu'il était fait pour aller au Barça. C'était fait. Je ne me rappelle pas comment c'était. C'était pour le recevoir dans le vestiaire. C'était déjà fait. Madrid est arrivé à la dernière seconde et lui a tout offert » a lancé Gérard Piqué, qui va donner de très gros regrets aux supporters du FC Barcelone avec cette révélation. Car au vu de l’état actuel du club blaugrana, un joueur explosif et provocateur tel que Vinicius, qui de surcroit n’est jamais blessé, aurait fait du bien à Barcelone. Les supporters catalans se contenteront en se disant qu’ils ont un joueur du même profil en boutique avec Ansu Fati, lequel va prolonger jusqu’en 2027 avec Barcelone. Mais qui pour le coup n’est pas épargné par les pépins physiques…