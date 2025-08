Le Real dépense 170 ME et fait hurler Xabi Alonso

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a dépensé 170 millions d’euros depuis le début du mercato, mais Xabi Alonso attend d’autres renforts pour compléter son équipe. L’ancien entraîneur de Leverkusen risque toutefois de tomber de haut.

Très actif en début de mercato, le Real Madrid n’a pas hésité à dépenser beaucoup d’argent pour recruter Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono ou encore Trent Alexander-Arnold. Un mercato déjà très onéreux qui élève la facture à 170 millions d’euros. De quoi satisfaire Xabi Alonso, qui en attend toutefois davantage pour disposer d’un effectif compétitif à 100%. Selon la presse espagnole, l’ancien technicien du Bayer Leverkusen souhaiterait notamment faire venir un milieu de terrain et un défenseur central de plus. Le Real Madrid a exploré certaines pistes, dont celles menant à Alexis McAllister ou encore à Enzo Fernandez.

Mbappé le chouchou, les stars du Real vont râler https://t.co/Ft5ZzNlmAL — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

En défense, le dossier Ibrahima Konaté a été refermé et si le défenseur de Liverpool arrive au Real, ce sera en tant que joueur libre l’été prochain. A en croire les informations d’El Partidazo de COPE, Florentino Pérez a pris une décision forte au cours des dernières heures, celle de ne plus recruter d’ici la fin du mercato. Le président du Real Madrid estime avoir fait suffisamment d’efforts financiers pour offrir à son entraîneur plusieurs recrues de haut niveau et juge l’effectif suffisamment compétitif pour ne plus avoir besoin de recruter.

Fin du mercato au Real Madrid ?

Un constat valable à condition qu’il n’y ait plus de gros départ et en ce sens, on peut comprendre que Vinicius et Rodrygo vont rester, malgré énormément de rumeurs de départ les concernant. Il sera maintenant intéressant de voir la réaction de Xabi Alonso, qui a jusqu’à présent obtenu tous les renforts espérés lors de ce mercato estival, mais qui risque de mal vivre cette décision prise par son président. L’entraîneur espagnol espérait des renforts de plus, il va finalement devoir composer avec l’effectif à sa disposition pour la saison à venir.