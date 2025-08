Mbappé le chouchou, les stars du Real vont râler

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Souvent mis en échec la saison dernière, le Real Madrid devra désigner un tireur de penalty pour l’exercice à venir. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso dispose de plusieurs candidatures dont celles de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Mais a priori, c’est le Français Kylian Mbappé qui devrait obtenir ses faveurs.

Reposé après sa participation au Mondial des clubs, le Real Madrid reprend l’entraînement ce lundi. L’occasion pour Xabi Alonso de faire le point sur l’état de ses troupes. Et très vite, le nouvel entraîneur des Merengue devra prendre des décisions importantes. Parmi elles, le technicien sera chargé de désigner son principal tireur de penalty. Il faut s’attendre à voir l’Espagnol choisir un numéro 1 étant donné que l’alternance mise en place par son prédécesseur Carlo Ancelotti n’avait pas du tout fonctionné.

Mbappé devrait les tirer

La saison dernière, le Real Madrid avait manqué 7 penaltys sur 19, soit plus d’un tiers de ses tentatives (36,84%). D’après Marca, aucun club des cinq principaux championnats européens n’a obtenu et raté autant de penalties la saison dernière. Et le problème ne date pas du précédent exercice pour la Maison Blanche. En 2023-2024, les Madrilènes avaient déjà raté 4 tentatives sur 9. Autant dire que le choix de Xabi Alonso sera capital. Le coach madrilène connaît probablement les statistiques des ratés de la san chouhison dernière, avec les échecs de Kylian Mbappé (3), Vinicius Junior (2), Jude Bellingham (1) et Federico Valverde (1).

👀 Xabi Alonso afronta un problema que ya vivió en Leverkusen: los penaltis fallados https://t.co/LwZzwJjIp0 — MARCA (@marca) August 4, 2025

Alors qui pour s’élancer aux 11 mètres la saison prochaine ? Toujours d’après le quotidien de la capitale espagnole, le favori n’est autre que Kylian Mbappé. Il faut dire que l’attaquant français, meilleur buteur de Liga et Soulier d’Or pour sa première saison au Real Madrid, a terminé l’exercice avec 44 buts toutes compétitions confondues. De plus, son pourcentage de réussite en carrière sur penalty atteint les 79,3% (50 réussis, 13 ratés), contre seulement 66% (8 réussis sur 12) pour Vinicius Junior. Si la tendance se confirme, la jalousie du Brésilien ne risque pas de disparaître.