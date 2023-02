Le Real annonce avoir trouvé plus fort que Mbappé

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une démonstration en Ligue des Champions contre Liverpool, le Real Madrid a une nouvelle fois inversé la tendance pour s'imposer largement à Anfield (2-5) grâce à une masterclass de Vinicius Junior. Carlo Ancelotti se réjouit d'avoir un tel joueur dans son effectif.

Comme à son habitude, le Real Madrid a renversé un match de Ligue des Champions. Menés 2-0 après 14 minutes de jeu, les Merengues ont finalement écrasé les Reds en inscrivant 5 buts. Une large victoire face à une équipe anglaise qui subit encore une fois la foudre du club de la maison blanche, comme très souvent ces dernières années. Si Karim Benzema s'est offert un doublé, c'est bien Vinicius Junior qui a impressionné. L'ailier brésilien a lui aussi inscrit un doublé et a offert une passe décisive pour KB9. Le joueur de 22 ans a d'ailleurs marqué son cinquième but contre Liverpool en 4 confrontations. Sa bête noire. Face à une telle démonstration, Carlo Ancelotti s'est montré admiratif et ne semble pas regretter l'absence de Kylian Mbappé dans les rangs du Real Madrid.

Vinicius Junior fait oublier Mbappé au Real Madrid

« Vinicius est aujourd'hui, à mon avis personnel, le joueur le plus déterminant du football mondial. Il n'y a pas de joueur avec cette continuité d'action, de justesse, d'assistance, de buts. Pour le moment, c'est le plus déterminant. J'espère qu'il va continuer » a confié le technicien italien, visiblement choqué par le match du Brésilien. Après 35 matchs disputés cette saison et déjà deux titres remportés, Vinicius Junior a inscrit 18 buts dont 6 en Ligue des Champions et a délivré 9 passes décisives. Meilleur buteur et meilleur passeur du Real Madrid cette saison, Vinicius Junior endosse le rôle de leader lorsque Karim Benzema est absent ou blessé. Désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, le natif de São Gonçalo commence sérieusement à devenir un prétendant pour le ballon d'or. Les supporters madrilènes ont déjà oublié le transfert avorté de Kylian Mbappé l'été dernier.