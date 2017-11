Le PSG a retardé la prolongation de Messi au Barça

Dans : Liga, PSG.

Samedi dernier, le FC Barcelone a enfin officialisé la prolongation de Lionel Messi (30 ans) jusqu’en 2021, après plusieurs mois d’attente.

A chaque sortie médiatique, le président Josep Maria Bartomeu répétait que l’Argentin avait bel et bien prolongé. Mais personne n’était dupe étant donné que rien n’était officiel. Et pour cause, un contretemps aurait retardé les démarches du Barça, qui avait trouvé un accord de principe avec son attaquant en juin dernier. A ce moment, seule l’absence du quintuple Ballon d’Or, en raison de son mariage et de ses vacances, empêchait l’annonce de son nouveau bail. Le club catalan pensait donc attendre son retour à la reprise.

Seulement voilà, le Paris Saint-Germain a fait paniquer le Barça pendant l’été, raconte Marca. En constatant qu’un club était capable de miser 222 M€ sur Neymar, le FCB s’est aperçu que le contrat négocié avec Messi, avec une clause libératoire à 300 M€, était loin d’être suffisant pour se protéger d’un nouveau coup dur. Le vice-champion d’Espagne a donc recontacté le père du joueur pour fixer la clause à 700 M€. Et bien évidemment, Messi en a profité pour négocier une autre augmentation de salaire. Si l’opération Neymar a rapporté gros au Barça, elle lui a aussi coûté très cher...