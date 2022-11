Le mystère Raphinha, imposture au Barça

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Transféré au FC Barcelone pour 58 millions d'euros l'été dernier, Raphinha n'est pas encore à un niveau satisfaisant avec les Blaugranas. En match, son influence sur le jeu collectif et ses performances individuelles sont en-dessous des attentes et le poussent vers le banc.

Très dépensier lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone est à cran. Tant d'argent dépensé doit résulter sur des succès rapidement. Le bilan est négatif dans le domaine pour le moment. Malgré une équipe remaniée par les arrivées de Lewandowski, Kessié ou Raphinha, les Catalans ont été éliminés en poules de la Ligue des champions. En Liga, ils ont perdu le Clasico et restent à distance du Real Madrid. Des faits qui n'incitent pas à la patience envers les recrues, Raphinha en est l'exemple le plus criant.

Raphinha : boss à l'entraînement, fantôme en match

Le Brésilien, transféré de Leeds contre 58 millions d'euros cet été, ne donne pas satisfaction au staff de Xavi. Son bilan est famélique : un but et deux passes décisives en Liga, deux passes décisives en C1 contre le Viktoria Plzen. Sa seule réalisation avait été inscrite le 3 septembre dernier, sur la pelouse de Séville. Le journal AS précise bien que l'état de forme de l'ailier inquiète considérablement au Barça. Surtout, c'est totalement incompréhensible au vu de ce qu'il montre lors des séances d'entraînement.

Xavi and his staff believe that playing with Dembélé and Raphinha at the same time makes it difficult to control games, as they lose a lot of possession.



— @fansjavimiguel pic.twitter.com/YxBqjky07T — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 1, 2022

Dès son arrivée, il a impressionné par ses capacités physiques et techniques, confirmant lors des matchs de préparation. Mais, depuis plusieurs semaines, Raphinha marque le coup et peine à influer sur les rencontres. Il ne trouve pas sa place sur le terrain et perd en confiance, comme en témoigne son énorme loupé devant le but vide contre Valence samedi soir. Conséquence, depuis trois matchs, le Brésilien est cantonné au statut de remplaçant avec les Blaugranas. Selon AS, le staff estime que le Barça gagne en maîtrise au milieu sans lui. C'est un fameux dilemme qui occupe le club catalan alors que Raphinha conserve un niveau satisfaisant à l'entraînement et que les dirigeants ont une grande confiance dans ce joueur d'avenir.