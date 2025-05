Le coup de folie du Real Madrid

Dans : Liga.

Coup de tonnerre au Real Madrid cet été, avec la possibilité de voir Xabi Alonso laisser filer Thibaut Courtois tant le futur entraineur merengue rêve d'un gardien plus adapté à son style de jeu. Comme Lucas Chevalier.

Après une saison décevante qui n’a pas permis à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de devancer le FC Barcelone dans les compétitions majeures, le Real Madrid panse ses plaies et se tourne vers l’avenir. Carlo Ancelotti a tourné la page et laisse sa place à Xabi Alonso. Avec l’arrivée de l’Espagnol sur le banc de touche, se profilent de grands changements au mercato. Y compris à des postes inattendus ? C’est une possibilité selon la presse turque, qui évoque un changement de taille au poste de gardien de but. Malgré son niveau de jeu impeccable et sa faculté à répondre présent dans les grands évènements, Thibaut Courtois n’est pas considéré comme intouchable par Xabi Alonso, qui estime que si le Real Madrid a pris beaucoup trop de buts dans les matchs importants contre Arsenal ou le FC Barcelone, le gardien a forcément sa part de responsabilités. Ainsi, averti par les représentants du club madrilène, Galatasaray aurait décidé de tenter sa chance pour attirer le gardien belge.

Chevalier fait saliver le Real Madrid

Pour le remplacer, la Casa Blanca rêve d’un portier français. Il ne s’agit pas de Mike Maignan, qui se pose des questions sur son avenir au Milan AC, mais de celui qui l’a remplacé dans les cages du LOSC : Lucas Chevalier. Ce dernier a confié qu’il ne savait pas de quoi sera fait son avenir, mais tous les grands clubs européens ont coché son nom en raison de sa qualité de prise de balle, de sa lecture tactique et de son jeu au pied, qui en font un gardien d’exception. Chevalier connait déjà le Real Madrid, puisqu’il avait brillé contre les Merengue lors d’une victoire mémorable 1-0 en Ligue des Champions cette saison. Les Dogues savent qu’ils ne pourront pas dire non en cas de grosse offre, pour un gardien évalué à 30 millions d’euros par les sites spécialisés. Même si son récent appel en équipe de France n’a fait qu’augmenter sa valeur.