Le Barça verse 6ME à Lionel Messi pour solde de tout compte

Mehdi Lunaw

Touché par d'importants problèmes de dettes, le FC Barcelone a du être imaginatif pour payer ses joueurs sans faire faillite. Les Catalans ont notamment reporté le paiement des salaires. Plusieurs joueurs dont Lionel Messi vont enfin toucher leur dû en 2025.

Si la situation de l'Olympique Lyonnais inquiète en France, elle ferait presque sourire en Espagne au vu de la dette connue par le FC Barcelone ces dernières années. Les Blaugranas ont dépassé le milliard d'euros de dette à cause d'une gestion chaotique. Transferts trop onéreux, salaires démesurés, le Barça possédait un train de vie délirant. Avec le Covid, la rénovation du Camp Nou et les règles financières plus strictes de la Liga, il a fallu être créatif pour payer toutes les charges. Barcelone a misé sur l'échelonnement poussé à l'extrême.

Messi, Dembélé et Griezmann seront payés demain

Le paiement des transferts a été lissé dans le temps mais c'est aussi le cas du paiement des salaires. Plusieurs joueurs n'avaient pas reçu la totalité de leur rémunération dont la star du club catalan, Lionel Messi. L'Argentin de l'Inter Miami a pourtant quitté la Catalogne en 2021, rejoignant le PSG pour deux ans. Le quotidien espagnol AS affirme que la Pulga recevra enfin la dernière tranche de son salaire barcelonais ce lundi 30 juin. Le montant perçu n'est pas négligeable puisque Messi va toucher 5,95 millions d'euros de son club formateur.

Une somme colossale pour bien d'autres formations en Espagne et en Europe. Cela démontre les excès du Barça dans sa quête de conserver Lionel Messi contre toute logique financière. L'octuple Ballon d'or ne sera pas le seul ancien joueur rémunéré lundi. La liste des bénéficiaires comprend Jordi Alba, Sergio Busquets, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann (à hauteur de 965 000 euros), Ousmane Dembélé (643 000 euros), Philippe Coutinho, Miralem Pjanic ou encore Sergi Roberto. La patience de ces hommes a été récompensée et tout finit bien pour le Barça. Néanmoins, cette stratégie aurait été impossible avec un organisme de contrôle aussi strict que la DNCG en Espagne.