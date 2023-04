Le Barça terrassé, Ancelotti avait vu l'avenir

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Qualifié en finale de la Coupe du Roi grâce à son écrasante victoire contre le FC Barcelone (0-4) le Real Madrid va affronter Osasuna. Carlo Ancelotti avait déjà prédit cette finale il y a quelques semaines.

On connaissait le calme légendaire de Carlo Ancelotti, moins ses talents de voyance. Vraisemblablement, le Mister a plus d'un tour dans son sac. Défait par le Barça lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-0), le Real Madrid a comme souvent, renversé la tendance en s'imposant 4-0 au Camp Nou, notamment grâce à un triplé de Karim Benzema. C'est la première fois depuis 2014 que les Merengues atteignent la finale de cette compétition, souvent considérée comme la bête noire des Madrilènes. Le club de la Maison Blanche affrontera Osasuna, tombeur de l'Athletic Bilbao. Une finale inédite mais que Carlo Ancelotti voyait déjà arriver. Le 18 février, à l'occasion de la 21e journée de la Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse d'Osasuna, à Pampelune (victoire 0-2). Ancelotti avait alors annoncé la probable finale de la coupe d'Espagne.

Ancelotti prédit l'avenir avec un nouveau miracle pour le Real

El 18 de febrero Carlo Ancelotti le dijo a Jagoba Arrasate: "Nos vemos en la final de la Copa del Rey".



El 5 de abril se hizo realidad su predicción.pic.twitter.com/YwYVf2EOby — SrNaninho (@SrNaninho) April 5, 2023

Dans un échange capté par les caméras de Movistar, on peut apercevoir Ancelotti discuter avec Jagoba Arrasate. L'ancien coach du PSG donne rendez-vous à son homologue en finale. C'était avant la double confrontation des deux formations espagnoles. Plusieurs semaines plus tard, la prédiction d'Ancelotti se réalise et le Real Madrid va affronter l'actuel neuvième de la Liga le 6 mai, au stade olympique de Séville. Après la qualification du Real Madrid, le coach italien s'est exprimé sur sa prédiction. « Ce que j'ai dit à Arrasate était une blague, mais c'est la réalité. Nous sommes ravis de jouer en finale et je suis sûr qu'Osasuna le sera aussi. Ce sera une finale avec une bonne ambiance » a déclaré le technicien en conférence de presse qui est visiblement coutumier des miracles à Madrid.