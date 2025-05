Le Barça se jette sur le meilleur gardien du monde

Prêt à réinstaller son capitaine Marc-André ter Stegen dans la cage, le FC Barcelone compte sur Wojciech Szczesny en tant que doublure la saison prochaine. Mais pour le moment, le Polonais n’a pas encore répondu à la prolongation offerte et oblige la direction à envisager une alternative audacieuse.

Pendant que la bande à Lamine Yamal termine une saison aboutie, Deco doit déjà se projeter sur l’exercice suivant. Le directeur sportif du FC Barcelone dessine les contours de l’effectif pour la saison prochaine. Et parmi les chantiers entamés, le poste de gardien occupe pas mal le Portugais. Le club catalan a prévu de rendre à Marc-André ter Stegen son statut de titulaire indiscutable après son retour de blessure. Quant à sa doublure, il devrait s’agir de Wojciech Szczesny, du moins s’il accepte l’offre de ses supérieurs.

Le gardien en fin de contrat a reçu une proposition pour deux années supplémentaires. Mais pour le moment, le Polonais n’y a pas encore répondu. Ses doutes obligent le Barça à envisager un possible refus et le recrutement d’un nouveau gardien. Ce qui explique l’apparition de la piste Emiliano Martinez (32 ans). D’après le média DSports, le récent champion d’Espagne se verrait bien recruter le portier qui s’apprête à quitter Aston Villa. Au coup de sifflet final du match remporté face à Tottenham (2-0) vendredi dernier, l’Argentin n’a pas pu cacher son émotion pour ce qui était sans doute sa dernière rencontre à Villa Park.

🗣️ "He'll be a big loss to them"

🗣️ "That does look like he was waving goodbye for sure"



Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes 👋 pic.twitter.com/wNaMId6Cij