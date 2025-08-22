Le Barça prend un énorme coup de massue

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Dans l'attente de pouvoir rejouer au Camp Nou, le FC Barcelone doit faire face à de nouvelles problématiques qui retardent son retour dans son antre. Les derniers rapports à ce sujet sont d'ailleurs alarmistes.

Le FC Barcelone pensait peut-être pouvoir rejouer au Camp Nou dès le début de cette saison 2025. Certains au club estimaient que la réception de Valence en Liga, le 14 septembre prochain, était le moment idéal pour le grand retour. Un come-back qui aurait dans tous les cas dû se faire avec une jauge extrêmement réduite à 27 000 places, mais qui aurait au moins pu permettre aux supporters et aux joueurs de retrouver leur cocon. Initialement prévu au début de l'année 2025, le retour au Camp Nou ne cesse d'être repoussé. Entre problèmes de sécurité, retards dans les travaux et défauts repérés, les couacs s'enchainent, alors que la mairie de Barcelone a fait des révélations qui poussent au pessimisme.

Le Barça va devoir attendre avant de retrouver le Camp Nou

Le FC Barcelone ne pourra pas prétendre à un retour rapide au Camp Nou car il n'a pas « présenté le certificat d'achèvement des travaux, condition indispensable à la demande du permis d'ouverture initial », a d'abord expliqué un élu municipal barcelonais. En attendant, Joan Laporta retarde la date du premier match à domicile de la saison, alors qu'un accord avec l'UEFA a été trouvé pour finalement disputer son premier match de Ligue des champions à l'extérieur. Le 14 prochain, le Barça doit retrouver Valence mais ne sait pas encore dans quel stade il va pouvoir jouer. Si le Camp Nou n'est pas ouvert, alors la logique serait de jouer à Montjuïc. Sauf que là aussi, il y a un couac : le stade accueille un concert de Post Malone la veille, lequel rend impossible le match de Liga entre les deux formations.

« Le FC Barcelone va devoir jouer à Montjuïc pendant quelques mois encore », a indiqué de son côté l'adjoint au maire de Barcelone chargé de la sécurité à la radio RAC 1. Une nouvelle séquence de galères pour les Blaugrana qui doivent s'asseoir sur des grosses rentrées d'argent potentielles à cause du retard pris dans les travaux du Camp Nou.