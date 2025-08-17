Le Barça fonce sur une pépite camerounaise

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Attentif à l’éclosion de jeunes talents, le FC Barcelone suit la progression d’Etta Eyong. L’attaquant camerounais s’est installé dans l’équipe première de Villarreal et évolue désormais sous le regard attentif de plusieurs grands d’Europe.

En difficulté pour inscrire ses joueurs auprès de la Liga, le FC Barcelone reste optimiste. Le président Joan Laporta ne doute jamais de sa capacité à trouver des solutions. Ses fameux leviers lui ont permis d’inscrire le gardien Joan Garcia et l’attaquant anglais Marcus Rashford in extremis avant le déplacement à Majorque ce samedi. Mais d’autres joueurs comme le latéral gauche Gerard Martin ne figurent pas sur la liste.

Eyong a déjà débloqué son compteur

Cette situation aurait pu refroidir les ardeurs du Barça sur le marché des transferts. Mais les dirigeants ne s’interdisent pas de voir l’avenir avec sérénité. Le club catalan reste à l’affût de jeunes talents prometteurs et suit notamment Etta Eyong. L’attaquant de Villarreal vient de s’illustrer vendredi en ouvrant le score face au Real Oviedo (2-0) lors de la 1ère journée de Liga. Il s’agit simplement de son deuxième but dans le championnat espagnol. Et pour cause, le Camerounais a passé l’essentiel du dernier exercice avec l’équipe réserve du Sous-marin jaune. La saison dernière, l’avant-centre de 21 ans avait terminé avec 19 buts et 6 passes décisives en troisième division.

Ses performances lui avaient ouvert les portes de l’équipe première, attirant au passage l’attention du FC Barcelone et d’autres grands clubs européens, précise la presse espagnole. Pour le moment, les Blaugrana ne font que suivre son développement et réfléchissent à l’idée de le recruter à moyen terme. De toute façon, Etta Eyong n’a pas prévu de bouger cet été. « Je ne pars pas. Je suis très bien ici, je ne veux aller nulle part », a confié l’ancien joueur de Cadiz, qui détient 50% de ses droits économiques. Un paramètre à prendre en compte pour le Barça.