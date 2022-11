Le Barça est une galère, Lewandowski le savait !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Robert Lewandowski a rejoint le Barça l'été dernier en provenance du Bayern Munich. Le Polonais réalise déjà des prouesses avec les Catalans, mais elles sont encore insuffisantes pour le moment.

Le Barça a mis la main au portefeuille l'été dernier dans le but de se renforcer convenablement. Parmi les recrues phares du club catalan, on peut noter Robert Lewandowski. Ce dernier était à la recherche d'un nouveau défi et n'avait que le Barça en tête. Son souhait ? Remettre les Blaugranas sur le devant de la scène, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Si les hommes de Xavi ont encore toutes leurs chances sur la scène nationale, la campagne européenne a encore tourné au fiasco. En effet, le Barça est éliminé de la course au huitièmes de finale et sera reversé en Ligue Europa pour la deuxième année de suite. De quoi bien évidemment décevoir Robert Lewandowski, même si l'ancien du Bayern ne veut pas perdre espoir.

Lewandowski annonce du lourd pour le Barça !

Lewandowski with the 93rd-minute winner.



It's what he does 🤜🤛 pic.twitter.com/g75iclAGJ5 — B/R Football (@brfootball) October 29, 2022

Lors d'un entretien accordé à La Vanguardia, Lewandowski a en effet voulu rassurer les fans catalans, affirmant savoir dans quelle situation il était arrivé l'été dernier. « Je savais que la première saison n’allait pas être facile. C’était un gros défi pour moi, mais parfois il faut sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis dans la vie. Les jeunes ont besoin d’acquérir de l’expérience et d’apprendre à trouver un moyen de gagner dans les grands matchs de Ligue des Champions », a dans un premier temps indiqué Robert Lewandowski, avant d'affirmer être sûr que le Barça allait très vite revenir au plus haut niveau : « Je suis sûr que ces revers vont nous faire grandir en équipe et que la saison prochaine tout sera différent. J’en suis sûr. Nous évoluons. Je ne m’attendais pas à arriver et que tout se passe bien lors de la première saison. J’insiste sur le fait que c’est un processus qui demande du temps et de la patience ». Depuis son arrivée au Barça, Robert Lewandowski porte déjà les Catalans sur ses épaules, avec 18 buts en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues.