Le Barça est plus important que Messi, Laporta est cash

Dans : Liga.

Ce vendredi, Joan Laporta a tenu l’une des conférences de presse les plus attendues de l’histoire du FC Barcelone.

Au lendemain de l’annonce fracassante de la rupture des négociations avec Lionel Messi, le prodige argentin s’est donc vu confirmer qu’il ne continuerait pas sa carrière dans son club de toujours. L’explication est tombée, et c’est bien pour des raisons uniquement économiques que la prolongation ne sera pas signée, la situation financière du club catalan étant catastrophique, et la Ligue espagnole n’ayant pas autorisé à dépasser le plafond prévu pour les salaires. Le président du club blaugrana a ainsi confirmé que l’accord était scellé entre le Barça et Lionel Messi, mais qu’il était impossible de le signer et de faire jouer l’Argentin sous ses couleurs habituelles à l’avenir.

« Les chiffres financiers du club sont pires que ce qui était craint. Les pertes ne nous donnent aucune marge pour la masse salariales et le fair-play financier nous bloque également. Je ne peux pas prendre une décision qui pourrait détruire le club, rien n’est plus important que le Barça. Nous avons hérité de cette situation qui nous empêche d’avoir la moindre marge avec les salaires. Leo voulait rester à Barcelone, nous avions un accord. Il devait signer pour cinq ans et ne se faire payer que deux ans. La Liga ne l’a pas accepté. Je veux le remercier ainsi que tous ceux qui ont permis les négociations. Malheureusement, en raison des règles en vigueur, on ne peut pas le faire signer. Une nouvelle ère démarre sans Léo, mais on doit le remercier pour tout ce qu’il a fait », a livré Joan Laporta, qui a inévitablement été interrogé sur la possibilité de tout de même faire signer Messi si jamais des ventes venaient à être enregistrées prochainement, et que de nouveaux efforts étaient effectués de chaque côté.

Manchester City va entrer dans le jeu

« Je ne veux pas donner de faux-espoirs. On avait une deadline car la Liga reprend rapidement. Maintenant, Messi peut étudier d’autres options. Il va avoir d’autres propositions », a conclu Joan Laporta, qui semble avoir renoncé à tout espoir d’inverser la tendance. Il reste donc à connaitre la future étape de la carrière de l’argentin, qui est annoncé avec insistance au PSG, mais qui pourrait aussi discuter avec Pep Guardiola dans les prochaines heures, affirme de son côté Marca. L’ancien entraîneur du Barça a entraîné le meilleur Lionel Messi, et l’idée de provoquer ces retrouvailles est forcément tentante, même si Manchester City vient de lâcher 118 ME pour faire venir Jack Grealish ce jeudi.