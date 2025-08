Le Barça envoie ses avocats contre Ter Stegen

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Les tensions entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone viennent d'atteindre un point de non-retour, alors que la direction blaugrana a décidé de faire appel à ses services juridiques pour ouvrir une procédure disciplinaire contre son joueur.

L'histoire entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone ne se terminera pas bien, et c'est peu dire. L'international allemand sort de deux saisons de rang hachées par des blessures qui ont fini par avoir raison de son rôle de gardien numéro 1. Déclassé et, surtout, poussé vers la sortie par sa direction, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a récemment été opéré du dos, de quoi retarder son départ. Et pour couronner le tout, le gardien de but de 33 ans a refusé de signer le formulaire de consentement pour que le club transmette le rapport de blessure et d'intervention chirurgicale à la Commission médicale de la Liga, a indiqué Mundo Deportivo ce mardi 5 août. Le FC Barcelone n'a pas l'intention de se laisser faire.

Ter Stegen fait rager le Barça

Le Barça crée une polémique internationale https://t.co/OLh961opEE — Foot01.com (@Foot01_com) August 4, 2025

Le quotidien sportif espagnol a indiqué que les Blaugranas avaient décidé de faire appel à ses services juridiques pour ouvrir dans les plus brefs délais une procédure disciplinaire à l'encontre de Marc-André ter Stegen. Si les experts conviés estiment que la direction barcelonaise est lésée, l'international allemand pourrait alors faire l'objet d'une sanction interne. Derrière une paperasse qui semble anodine se cache en fait de très gros enjeux économiques et sportifs pour le FC Barcelone. En effet, en refusant de donner son accord pour envoyer son rapport médical à la Liga, le gardien de 33 ans bloque ainsi la possibilité pour son club d'utiliser 80% de son salaire pour rester dans les clous du fair-play financier espagnol.

Si la blessure de Ter Stegen l'éloigne cinq mois ou plus des terrains, alors le FC Barcelone a le droit d'utiliser son absence pour faire passer des inscriptions de joueurs auprès de la Liga, notamment celle… de Joan Garcia, son remplaçant dans les buts. Une situation similaire à celle qu'avait déjà vécue le club auparavant : lors de l'été 2024, Joan Laporta avait profité de la grave blessure d'Andres Christensen pour inscrire Dani Olmo. Des méthodes qui restent malgré tout alambiquées pour un club en proie à de graves problèmes financiers.