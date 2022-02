Le Barça dit tout sur la folle dernière journée de Dembélé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Barcelone au mois de juin, Ousmane Dembélé a fait l’objet de convoitises lundi soir mais n’a finalement pas quitté l’Espagne.

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, Ousmane Dembélé a été annoncé aux quatre coins de l’Europe. Un temps cité pour renforcer la ligne d’attaque du Paris Saint-Germain au mois de janvier, l’ex-attaquant du Borussia Dortmund a ensuite été annoncé à Chelsea, où son ancien entraîneur Thomas Tuchel l’apprécie. C’est enfin à Tottenham que Dembélé a été associé avant que l’heure fatidique arrive et que le mercato soit finalement clos sans transfert à la clé pour Ousmane Dembélé. C’est donc à Barcelone que l’international français va terminer la saison, alors que son contrat expirera au mois de juin. Intolérable pour le Barça, qui avait demandé aux agents de Dembélé de lui trouver une porte de sortie, ce qui n’a pas été fait, Dembélé ayant montré très peu de motivation à l’idée de trouver un nouveau club au mois de janvier.

Le Barça très remonté contre Dembélé

« Ce qui s’est passé avec Dembélé est difficile à comprendre. Nous sommes très surpris avec Dembélé qui avait la possibilité d'aller en Angleterre et qui n'a pas voulu. Ce n'est ni bon pour lui ni pour le club. On lui a proposé le renouvellement, qu'il a voulu accepter..... Puis ils en ont voulu davantage et le problème s'est enlisé. Son agent n'a rien dit et cela a des conséquences. Nous avons fait tout ce qui était possible et il n'a pas accepté. Il est maintenant dans l’équipe et Xavi doit travailler sur le présent mais aussi sur l’avenir et si nous n’aurons pas Dembélé la saison prochaine. Nous pensons que Dembélé a un accord avec un autre club, son agent nous l’a sous-entendu », a livré Joan Laporta en conférence de presse, histoire de bien faire comprendre que Dembélé était très mal entouré, et qu’il n’avait surtout aucune intention de prolonger son contrat depuis le départ. Les négociations ont en effet été houleuses, et même les offres de Premier League effectuées à la dernière minute, et acceptées par le Barça, n’ont pas fait changer d’avis l’ancien rennais, déterminé à avoir son destin en mains en fin de saison.