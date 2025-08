Le Barça crée une polémique internationale

Dans : Liga.

Dans le cadre de son partenariat avec le FC Barcelone, la République démocratique du Congo va apparaître sur les maillots d’entraînement des Blaugrana contre une somme importante. Une collaboration pointée du doigt, et pas seulement au sein du pays africain.

Le FC Barcelone n’a pas à s’inquiéter si l’on en croit Joan Laporta. Auprès des médias, le président du club catalan assure que ses recrues seront bien inscrites auprès de la Liga. Le Barça prévoit d’enregistrer suffisamment de recettes afin d’éloigner la menace du fair-play financier espagnol. Pourtant, le dirigeant précise que le champion d’Espagne n’aura pas besoin de sacrifier des joueurs importants sur le marché des transferts.

La Suède hausse le ton

Sa solution vient notamment du nouveau partenariat signé le mois dernier. La République démocratique du Congo va en effet verser 44 millions d’euros au Barça pour apparaître sur ses maillots d’entraînement lors des quatre prochaines saisons avec l’inscription : « RD Congo : Coeur de l'Afrique ». De quoi créer la polémique au sein du pays africain où un mouvement contre le régime actuel manifeste devant le siège du ministère des Sports à Kinshasa. Ces opposant estiment que l’argent devrait être mieux utilisé. C’est aussi l’avis de la Suède, un des pays qui aident la République démocratique du Congo.

« Je veux le souligner, pas un centime de la Suède ne devrait être dédié à ces priorités, a réagi Benjamin Dousa, ministre de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur. Notre aide est destinée à financer des paquets d'aliments, de vaccins et de livres. Nous espérons que l'argent de la Suède ne sert pas à payer ces priorités comme la collaboration avec le FC Barcelone. » Avant son accord avec le Barça, la République démocratique du Congo avait conclu des partenariats similaires avec le Milan AC (42 M€) et l’AS Monaco (4,8 M€).