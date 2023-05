Le Barça a un nouvel atout pour récupérer Messi

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, Lionel Messi dispose de plusieurs options pour son avenir. L’Argentin a notamment l’opportunité de retrouver le FC Barcelone, dont le prochain directeur du football devrait représenter un atout dans les discussions.

Communiqué inattendu de la part du FC Barcelone. Après la victoire arrachée contre Osasuna (1-0) mardi, l’actuel leader de Liga a officialisé le départ de son directeur du football Mateu Alemany. « Le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, quittera le club le 30 juin prochain pour débuter un nouveau projet professionnel », a indiqué la direction.

Mateu Alemany to Aston Villa 🟣🔵 #AVFC



◉ Agreement reached yesterday and confirmed to Laporta in the afternoon;



◉ Power on decisions as Alemany will work together with Emery;



◉ Impossible for Barça to match the financial proposal;



◉ Expectation to sign the contract soon.