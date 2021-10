Le Barça a trouvé le moyen de calmer le PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Révélation de la saison dernière au FC Barcelone, Pedri attire déjà l’attention sur le marché des transferts. Des clubs européens comme le Paris Saint-Germain suivent sa situation de près. D’où la réaction des Blaugrana qui s’apprêtent à blinder leur milieu de terrain.

Du coté de Barcelone, il est forcément difficile de voir Lionel Messi et Neymar s’amuser ensemble sous le maillot du Paris Saint-Germain. Les deux stars faisaient autrefois le bonheur du Barça, à l’époque où le club catalan profitait d’une meilleure gestion. Depuis, sa situation s’est considérablement aggravée sur les plans sportif et financier. Il ne manquerait plus que les Parisiens viennent encore chiper d’autres talents blaugrana… Et c’est justement ce que tente d’éviter Joan Laporta.

Depuis quelques semaines, le président du FC Barcelone s’active pour prolonger le contrat de Pedri. Rappelons que le milieu de 18 ans, grande révélation de la saison dernière, a entamé la dernière année d’un bail que ses dirigeants peuvent prolonger unilatéralement de deux saisons via une option. Le Barça n’était donc pas vraiment en danger sur ce dossier. Mais au cas où, l’international espagnol sera bientôt protégé. En effet, le média local Sport indique que le Barça annoncera la prolongation de Pedri vendredi. Une conférence de presse sera également organisée à cette occasion.

Le record de Griezmann va sauter

En attendant, quelques détails de cette opération ont déjà fuité. On sait par exemple que le joyau du Barça va signer jusqu’en 2026. Et selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, sa clause libératoire, pour le moment fixée à 400 millions d’euros, atteindra cette fois le milliard d’euros ! Jamais le FCB n’avait placé un tel montant dans un contrat, le record du club étant jusqu’ici les 800 millions d’euros qu’il fallait dépenser pour Antoine Griezmann. Autant dire qu’avec ça, le Paris Saint-Germain et les autres clubs éventuellement intéressés pourront oublier Pedri, destiné à devenir l’un des piliers du Barça dans les prochaines années.