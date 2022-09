Le Ballon d'Or de Benzema subitement en danger ?

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi efficace, Robert Lewandowski réalise un excellent début de saison avec le FC Barcelone. Certains le verraient bien chiper le Ballon d’Or au favori Karim Benzema. Mais même en Catalogne, la presse reste lucide sur la saison du Madrilène.

Robert Lewandowski a vite rassuré les sceptiques. Après cinq matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, l’attaquant recruté cet été compte déjà huit buts. Autant dire que ses statistiques pourraient grimper très haut dès sa première saison avec les Blaugrana. Du coup, certains s’emballent et le verraient bien chiper le Ballon d’Or au favori Karim Benzema. Un scénario assez improbable auquel Juan Carlos Rivero, même en tant que journaliste catalan, ne croit pas une seule seconde.

« Lewandowski, ce n’était pas sa meilleure année »

« L'apparition tonitruante de Lewandowski en Liga et en Ligue des Champions a relancé le débat sur le Ballon d'Or alors que tout semblait joué cet été, a écrit le spécialiste de Mundo Deportivo. La saison de Benzema en a fait le grand favori. Il paraît néanmoins peu probable que Benzema ne le gagne pas après avoir été candidat l'année dernière, même s'il avait terminé en quatrième position derrière Messi, Lewandowski et Jorginho. »

« (...) L'éternelle rivalité entre le Real Madrid et le Barça a encore contaminé le débat sur le vainqueur de cette année, constate le journaliste. L'attaquant polonais du Barça a inscrit 35 buts dans le championnat allemand qu'il a remporté, une fois de plus. Mais il a chuté en quarts de finale de la Ligue des Champions et il a aussi échoué en Coupe d'Allemagne. Ce n'était pas sa meilleure année, mais il a suffi d'un début de saison canon pour que l'on parle de lui en tant que candidat au Ballon d'Or, qu'il a mérité de gagner à plusieurs reprises. »

« Cela fait des années qu'il met des buts. Certains devraient lui rendre des comptes. Une grande saison l'attend au vu de son épanouissement à Barcelone. Mais il ne peut pas être le rival de Benzema pour le Ballon d'Or cette année, a tranché notre confrère. Le Français a remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il n'y a pas débat. » Rappelons que l’attaquant du Real Madrid a déjà remporté le prix du meilleur joueur UEFA de l’année.