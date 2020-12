LdC : Zidane refuse d'envisager une démission

Dans : Liga.

La défaite du Real Madrid contre Donetsk laisse les Merengue en fâcheuse posture en Ligue des champions. Mais Zinedine Zidane n'a pas l'intention de démissionner.

Zinedine Zidane (en conférence de presse après la défaite 2-0 du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk) : « Je ne vais pas démissionner. Nous connaissons des moments difficiles et c’est une mauvaise période en matière de résultats. C'est la réalité, mais il faut continuer. Nous savions qu'aujourd'hui c’était une finale et nous l'avons très bien préparée. Nous avons disputé une excellente première mi-temps, mais nous n’avons pas pu marquer un but. Il reste un match et nous devons le gagner (...) J'ai de la force et je vais tout donner, comme toujours, et comme les joueurs le font aussi. En Liga, nous n'avons pas mérité de gagner l'autre jour, mais aujourd'hui nous le méritions. On doit relever la tête et penser au prochain match. Il n'y a pas d'autre choix que de penser au prochain match et de se préparer pour le gagner. »