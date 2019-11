LdC : Karim Benzema dépasse une légende du Real Madrid !

Dans : Liga.

Auteur d'un doublé lors de la large victoire du Real Madrid ce mercredi face à Galatasaray (6-0), Karim Benzema a dépassé Alfredo Di Stefano et entre dans la légende des Merengue.

Les statisticiens le savaient, en cas de but de Karim Benzema ce mercredi soir face à Galatasaray, l’attaquant français égalait le nombre de réalisations en C1 de la légende ultime à Madrid qu’est Alfredo Di Stefano. Et l’ancien lyonnais a fait mieux que cela puisque KB9 a signé un doublé contre le club stambouliote, portant ainsi son total à 50 buts dans la Ligue des champions et dépassant d’une unité Di Stefano. Deux joueurs sont encore au-dessus de Karim Benzema, il s’agit de Raul (66) et de l’intouchable Cristiano Ronaldo, auteur de 105 buts avec le Real Madrid. A noter par ailleurs que l’attaquant mis à l’écart des Bleus est le deuxième footballeur à inscrire au moins un but lors des 15 dernières éditions de la Ligue des champions. L’autre joueur étant….Lionel Messi. Sacré référence.