Lamine Yamal en burn-out, le Barça a peur

A seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà l’une des plus grandes stars du football mondial. Mais la notoriété grandissante de la pépite espagnole inquiète sérieusement les dirigeants du FC Barcelone.

C’est le visage de la nouvelle génération du football mondial. Lamine Yamal est la star montante du ballon rond. Champion d’Europe avec la Roja, champion d’Espagne avec le Barça, l’ailier de 17 ans est déjà au sommet. Dès à présent considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde alors qu’il n’est même pas encore majeur, Lamine Yamal a vu sa cote de popularité exploser depuis un an, autant que sa notoriété. Et si le Barça tente de protéger sa pépite des dangers que cela implique, le club blaugrana n’est pas serein comme le révèle le site Don Balon.

Lamine Yamal is the most valuable player in LaLiga at just 17-years-old 😲🤑 pic.twitter.com/BRtrbtsmbw