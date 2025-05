La fête est finie, le Barça va virer ses champions

Dans : Liga.

Après une saison réussie, le FC Barcelone espère tout de même se renforcer. Le club catalan devra d’abord enregistrer des départs pour financer son recrutement. Et les joueurs indésirables ne seront peut-être pas les seuls concernés.

Les célébrations du titre à peine terminées, le FC Barcelone doit vite se plonger dans la préparation de la saison prochaine. Des décisions importantes seront prises avant la fin du mois de mai. Pour commencer, le directeur sportif Deco a pour mission de terminer l’opération prolongations entamée ces derniers mois. Le Portugais attend une réponse après l’offre transmise au gardien Wojciech Szczesny et discute avec d’autres Blaugrana comme Frenkie de Jong, avec qui les positions se sont rapprochées depuis la réconciliation.

Le club catalan souhaite aussi prolonger le polyvalent Eric Garcia ainsi que le défenseur central Andreas Christensen. Quant au jeune milieu Marc Bernal, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou l’été dernier, son nouveau contrat jusqu’en 2029 attend simplement sa majorité le 26 mai. Un cas similaire à celui de la star Lamine Yamal qui devrait prolonger en juillet. A tous ces dossiers s’ajoute le recrutement espéré par Deco. Mais avant d’envisager un renfort, le Barça doit vendre. L’indésirable Ansu Fati est de nouveau poussé vers la sortie. Et les jeunes Pablo Torre et Hector Fort, peu utilisés, pourraient le rejoindre.

Seulement deux intouchables

Bien sûr, ces possibles départs ne rapporteraient pas grand-chose. C’est pourquoi le quotidien Sport n’écarte pas les ventes de joueurs plus importants comme Ronald Araujo et Fermin Lopez, absents du meilleur onze du coach Hansi Flick, et dont la popularité sur le marché des transferts peut permettre d’encaisser des montants intéressants. On apprend d’ailleurs que seuls Pedri et Lamine Yamal sont réellement intouchables et à l’abri d’une offre généreuse. Pour le reste, une proposition folle peut très bien faire tourner la tête du président Joan Laporta, toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga.