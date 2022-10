La catastrophe Griezmann, le Barça trouve la solution

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann connaît un début de saison assez insolite à l'Atlético. Le champion du monde doit se contenter de bouts de matchs à cause d'un conflit entre les Colchoneros et le Barça.

A quelques semaines seulement de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann vit une situation peu commune avec l'Atlético. En effet, dans le cadre des dernières négociations entre les Colchoneros et le Barça pour son retour à Madrid, il était convenu que Griezmann devait jouer un nombre de minutes suffisantes (jouer 50% des matchs et disputer 45 minutes ou plus) pour activer sa clause fixée à 40 millions d'euros. Mais l'Atlético fait tout pour ne pas payer cette somme au Barça, et a donc décidé de faire rentrer en jeu Griezmann à partir de la 60e minute. Cela est déjà arrivé à sept reprises depuis le début de la saison. Une situation cocasse qui ne fait pas forcément les affaires du champion du monde, qui a besoin d'enchainer avant le Mondial au Qatar. Dans cette histoire, le Barça a voulu dans un premier temps lancer une procédure contre les Colchoneros, avant d'admettre avoir fait une erreur...

Griezmann, bientôt le dénouement ?

Alors qu'il a peu joué, Antoine Griezmann est élu meilleur joueur de l'Atletico du mois de septembre ! 🔴⚪



(@futbolmahou) pic.twitter.com/YAiMdhlko9 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) September 30, 2022

AS indique notamment que le Barça a fait une croix sur les 40 millions d'euros espérés dans la vente de Griezmann. Cependant, les Catalans pensent que l'accord final tournera autour des 25 millions fixes et 10 autres pour les objectifs, encore à débattre entre Madrilènes et Barcelonais. La presse espagnole croit donc savoir que le conflit entre les deux clubs devrait bientôt se résoudre. Mais pour le moment, cela ne fait ni les affaires de Griezmann, ni celles du Barça et encore moins de Diego Simeone, qui aimerait pouvoir aligner le Français dès le début des rencontres. AS précise que Griezmann accepte pour le moment son rôle de remplaçant, conscient de faire les affaires de son club actuel. Mais l'ancien de la Sociedad veut néanmoins que ce conflit prenne fin avant la Coupe du monde, histoire de repartir sur de nouvelles bases dès 2023. C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter, sous peine de chercher un nouveau point de chute.