La Camp Nou est un stade allemand, scandale à Barcelone !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Francfort a éliminé le FC Barcelone en Europa League. Le Barça est sous le choc, d'autant plus que le Camp Nou était envahi de supporters allemands et ça s'est vu et entendu. Comment cela a été rendu possible ?

Le légendaire stade du FC Barcelone ressemblait clairement au Deutsche Bank Park, enceinte où évolue habituellement l’Eintracht Francfort, jeudi soir au moment où était donné le coup d’envoi du quart de finale retour d’Europa League entre le Barça et l’actuel neuvième de Bundesliga. Alors que 5.000 supporters allemands étaient attendus en Catalogne dans le cadre du déplacement officiel organisé par Francfort, ils étaient presque 30.000 dans le Camp Nou à la stupeur générale des dirigeants barcelonais, lesquels n’avaient visiblement pas vu venir cette « invasion » pacifique, aucun incident n’ayant heureusement été à signaler. La situation était telle, que des milliers de fans de Kevin Trapp et ses coéquipiers se sont retrouvés au milieu de supporters du FC Barcelone, dans un joyeux bazar qui a surtout démontré que des fans du Barça avaient revendu leur abonnement ou leur place. Au lendemain de cette élimination, c’est surtout cette vague allemande qui fait scandale dans la capitale de Catalogne.

Le Camp Nou est devenu un stade allemand, le Barça va enquêter

Joan Laporta a tenu à réagir très rapidement à cette situation stupéfiante. Et le président du FC Barcelone était carrément ulcéré et n’a pas caché sa colère. « Ce qui s'est passé dans les tribunes est une honte qui ne devra pas se répéter. Nous devons traiter les informations afin de réagir, mais c'est dommage. Nous devrons être plus stricts et ne pas autoriser certaines choses. J’ai honte en tant que fan de Barcelone. Je me suis senti gêné par ce que j'ai vu dans les tribunes et je m'excuse, c’est très grave. Nous allons faire une enquête et nous donnerons des explications. Ce qui s’est passé n’est pas habituel et cela n’aurait pas dû se produire, mais nous prendrons des mesures », a prévenu le patron du Barça. Selon les médias barcelonais, les supporters allemands se sont organisés en dehors du déplacement officiel, afin de rafler le plus de tickets possibles via des agences de voyages, des revendeurs de billets et même les sites officiels qui permettent aux abonnés de céder pour un ou plusieurs matchs leurs places au Camp Nou. C'est comme cela que les 5.000 places dans un parcage se sont transformées en 30.000 dans toutes les tribunes, avec forcément les risques que cela pouvait engendrer. Au prochain match, Francfort ira à West Ham, nul doute que les autorités anglaises feront nettement plus attention.