La bande à Messi a ruiné le Barça, un ex-dirigeant balance

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone continue de subir les conséquences de ses erreurs. D’après l’ancien vice-président Emili Rousaud, le déclin financier a commencé lorsque Lionel Messi et ses amis ont mis la pression aux dirigeants.

Une fois de plus, le FC Barcelone n’est pas libre sur le marché des transferts. Le président Joan Laporta tente de trouver des solutions pour renforcer l’effectif alors que le club catalan reste en difficulté avec le fair-play financier de la Liga. En cause, la masse salariale de l’effectif qui a atteint un niveau beaucoup trop élevé. Dans son livre récemment publié, Emili Rousaud explique l’origine de cette situation. Tout vient selon lui des exigences d’anciens Blaugrana comme Lionel Messi.

Le problème Piqué

« Le problème du Barça, c'est qu'il avait le meilleur joueur au monde et c'était le seul joueur qui générait le montant de son salaire, a dénoncé l’ancien vice-président du FC Barcelone sous Josep Maria Bartomeu. Mais il y avait une pression de l'entourage de Leo, Jordi Alba, Piqué, Busquets… Il fallait tous les augmenter, ils mettaient la pression au président. C'est comme ça qu'on satisfaisait les demandes de Leo et cela menait à une inflation absurde. Ce n'est pas que Piqué n'était pas un bon défenseur, mais il n'était pas le meilleur défenseur au monde et il était le défenseur le mieux payé. »

« Mais le modèle fonctionnait tant qu'on gagnait. Toute entreprise doit avoir un certain équilibre salarial et il a été rompu, a-t-il poursuivi. Ensuite la pandémie est arrivée et les recettes ont chuté de manière brutale, sans la billetterie. Et les joueurs ne voulaient pas réduire leur salaire. J'ai eu honte en tant que socio, mais pas en tant que dirigeant. Ils n'ont pas laissé passer un euro. » Un véritable braquage si l'on en croit Emili Rousaud.