L’Europe et le PSG en alerte, le Real met Rodrygo en vente

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Le Real Madrid prépare sa transition sous Xabi Alonso. Après une saison compliquée, le club de la capitale espagnole est prêt à se séparer de certains éléments, dont Rodrygo.

C’est le « bombazo » de la semaine ! Rodrygo veut quitter le Real Madrid. Alors que la Maison Blanche a vécu une saison difficile loin de ses objectifs, le Brésilien a expliqué vouloir quitter le club. Mis de côté depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’été dernier, le joueur de 24 ans a demandé à faire ses valises cet été. Selon le média espagnol Revelo, le prix se situe entre 80 et 100 millions d’euros. Cette saison, l’ailier brésilien a pris part à 30 rencontres de Liga pour six buts et six passes décisives. Avec seulement 58% de titularisation, son temps de jeu s’est légèrement réduit (1938 minutes jouées cette saison contre 2391 l’an passé). La raison du départ, selon les quotidiens espagnols, Rodrygo souhaite évoluer sur la gauche de l’attaque du Real Madrid, impossible à l’heure actuelle. Plusieurs prétendants suivent de près le Brésilien et pourraient passer à l’attaque.

Les clubs anglais devancent le PSG

Still no change for Rodrygo Goes.



Real Madrid is wide open to sell him if any bid fit with their demands.



Liverpool, City and Arsenal still there… but 2 more big european clubs are monitoring the situation now. https://t.co/84OYixV8gp — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 5, 2025

Les agents de l’ailier madrilène ont déjà débuté les contacts avec certains mastodontes européens. Selon Sports Zone, trois clubs sont en avance sur le dossier. Tout d’abord Arsenal. Les Gunners veulent renforcer leur ligne offensive la saison prochaine et cherchent un joueur capable de débloquer certaines situations. Londres n’est pas la seule destination possible sur l’île britannique. Liverpool et Manchester City sont également à l’affût pour signer Rodrygo. Pep Guardiola n’a jamais caché son amour pour le natif d’Osasco. Le PSG suit de près le sujet. Le vainqueur de la Ligue des champions est plus en retrait sur le dossier, mais une bonne opportunité en attaque ne se manque pas si Luis Enrique donne son feu vert. Rodrygo sera donc un sujet majeur cet été qui pourrait déclencher bien des événements sur le mercato.