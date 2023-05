L'Espagne est un championnat raciste, Vinicius soutenu par Mbappé et Neymar

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Après les graves incidents intervenus dimanche lors du match Valence-Real Madrid, Vinicius, cible d'injures racistes, a avoué sa désolation. Et le monde du football est venu à son soutien, notamment Kylian Mbappé, Neymar, la Seleçao.

« Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Nos rivaux pensent que c'est normal, la Fédération aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. L’Espagne est une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai rien à répondre à cela et je suis même d'accord. Mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes ». C'est à travers un long message sur les réseaux sociaux que Vinicius Jr a fait part de son écœurement après avoir été traité de « singe » dimanche à Valence. Et ce scandale de plus a déclenché un vrai séisme sur la planète football.

Car cette fois, tout est allé trop loin et les images prises à Mestalla ont fait le tour de la planète, et provoqué des milliers de réactions indignées. « Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons », a lancé Kylian Mbappé, tandis que Neymar, coéquipier de Vinicius Jr a, lui aussi, fait part de sa colère : « Je suis avec toi ». La Seleçao et le président de la Confédération brésilienne de football ont également fait part de leur colère devant ces faits qui se reproduisent désormais très régulièrement en Liga : « Combien de temps allons-nous vivre, en plein XXIe siècle, des épisodes comme celui dont nous venons d'être témoins, encore une fois, en Liga ? Combien de temps l'humanité restera-t-elle seulement spectatrice et complice d'actes cruels de racisme ? Combien de temps devrons-nous nous rappeler que c'est un crime ? Combien de temps devrons-nous lutter pour des attitudes concrètes et efficaces sur et en dehors des terrains ? Il n'y a pas de joie là où il y a du racisme. Vous avez toute notre affection et celle de tous les Brésiliens, Vinicius. Non seulement vous, mais tous ceux qui ont souffert et souffrent de cette maladie mondiale qu'est le racisme. La couleur de la peau ne peut plus déranger. »

Até quando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga?



Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo?



Até quando vamos precisar lembrar que é crime?



Até quando… pic.twitter.com/S8LfAYhpiD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2023

Cependant, Javier Tebas, président de la Liga, a préféré défendre son championnat et répondre à Vinicius Jr plutôt qu'à faire part de sa colère. « Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce que peut faire la Liga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d’insulter la Liga, vous devez vous informer correctement, Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble », a fait savoir Javier Tebas, rapide à monter au créneau pour préserver son business.