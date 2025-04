Kylian Mbappé ‍: Scandale en Espagne

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'annonce de la sanction contre Kylian Mbappé contre son carton rouge a choqué en Espagne, en raison d'une décision très clémente.

« C’est un scandale. Seulement un match de suspension pour Mbappé ». C’est ainsi que Mundo Deportivo a titré ce mardi soir, en apprenant la sanction infligée par la commission de discipline de la Liga à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier avait réalisé un tacle horrible sur le tibia de son adversaire lors du match du week-end dernier contre Alaves. Les images sont pourtant très parlantes et démontre que Kylian Mbappé a effectué un geste dangereux pour l’intégrité physique de son adversaire, ce qui a poussé la VAR a faire revoir les images par l’arbitre de la rencontre, qui a attribué un carton rouge sans équivoque.

Mais les lois ne sont pas pareilles partout en Europe, et le fait qu’il n’y ait pas eu de blessure grave et que l’attaquant merengue ait pu jouer le ballon sur cette action, lui permettent de s’en tirer avec un seul match de suspension. Ce qui a le don de choquer, au moins en Catalogne, et tout de même assez généralement en Espagne où on estime que la sanction est bien légère pour un tel geste.