Karim Benzema sort blessé face à la Real Sociedad

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema n'est resté qu'un quart d'heure sur la pelouse d'Anoeta lors du choc Real Sociedad-Real Madrid en Liga. Touché musculairement, l'attaquant français a du rapidement céder sa place.

Il était infernal en ce moment et donc il risque de manquer, surtout à la vue des échéances qui attendent le Real Madrid. Karim Benzema s'est allongé sur la pelouse d'Anoeta à la 16e minute du choc entre la Real Sociedad, troisième et le Real Madrid leader pour la 16e journée de Liga. Touché derrière la cuisse, Benzema a logiquement quitté ses partenaires dans la foulée. Une sortie très rapide qui n'augure rien de bon quant à la possible indisponibilité du Madrilène.

🔴 Karim Benzema à dû sortir sur blessure face à la Real Sociedad.



Il s’agirait d’un problème musculaire pour l’attaquant français. pic.twitter.com/mFfEfCbml3 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 4, 2021

Benzema a cédé sa place dans la foulée à Luka Jovic. Le Serbe aura la lourde tâche de faire oublier ce soir le Français, si important à Madrid cette saison. Une absence future préjudiciable puisque le Real doit affronter cette semaine l'Inter Milan en Ligue des Champions dans une finale pour la première place du groupe, si importante pour le tirage au sort des huitièmes.