Karim Benzema, c'est Deschamps non, Zidane oui !

Buteur et passeur décisif contre l'Espanyol, samedi à Santiago-Bernabeu, Karim Benzema marque toujours plus les esprits. Et Zinedine Zidane ne masque pas toute l'admiration qu'il a pour le joueur banni de l'équipe de France.

Seulement 26e du dernier Ballon d’Or, Karim Benzema semble se nourrir des polémiques qu’il engendre bien malgré lui. Après les propos du président de la FFF à son encontre, l’attaquant du Real Madrid avait riposté sur le terrain contre le PSG. Et si son classement dans la course au Ballon d’Or a agacé ceux qui estiment que KB9 est l’un des meilleurs joueurs actuellement, l’ancien lyonnais a répondu en marquant un but et en délivrant une passe décisive à Raphaël Varane contre le club barcelonais. Interrogé sur la forme actuelle de Karim Benzema dans la foulée de cette victoire des Merengue, Zinedine Zidane a dit tout le bien qu’il pensait de son joueur.

Car pour le coach du Real Madrid, Karim Benzema est un joueur au-dessus du lot. « Est-ce que Karim a des défauts ? Non. On a souvent parlé de Karim Benzema dernièrement. C'est quelqu'un qui est en train de changer, si je dis changer c’est évidemment dans le bon sens, il prend beaucoup de maturité. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. On a tous des petits défauts, des choses à améliorer. Mais lui, dernièrement, il n'y a pas grand-chose à redire. Ce qu'on lui demande, c'est de s'associer avec les autres, il le fait. Marquer des buts, il le fait. Moi, je n'ai pas grand-chose à lui demander de plus. Qu'il continue comme ça », a confié Zinedine Zidane, qui ne parle jamais de l’absence de Karim Benzema en équipe de France, mais ne doit pas en penser moins.