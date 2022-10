Karim Benzema, quand le Barça devançait le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Lauréat du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema fait le bonheur du Real Madrid depuis plus de dix ans.

En juillet 2009, Karim Benzema quittait l’Olympique Lyonnais et rejoignait le Real Madrid pour la coquette somme de 35 millions d’euros. A l’époque, Jean-Michel Aulas était persuadé qu’il vendait au Real l’un des futurs meilleurs joueurs du monde. Le président de l’OL n’avait pas tort puisque 13 ans plus tard, Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo rend logiquement un bel hommage à l’international tricolore. Et le journal catalan va laisser d’énormes regrets aux supporters du FC Barcelone puisque le média dévoile qu’en 2008, soit un an avant son transfert vers le Real Madrid, Karim Benzema aurait pu signer… au FC Barcelone. Dirigeant du club à l’époque, Txiki Begiristain s’était rendu à Lyon afin de négocier avec l’entourage de Karim Benzema.

Benzema a refusé le FC Barcelone en 2008

La direction du FC Barcelone voyait en Karim Benzema le futur Ronaldo, le Brésilien qui a fait les belles heures du club blaugrana. Des négociations avaient été entamées entre l’OL et le Barça pour le transfert de Karim Benzema mais en 2008, l’international français a refusé de quitter son club formateur, estimant qu’il avait encore beaucoup à prouver et à apprendre dans son cocon du championnat de France de Ligue 1. Grand bien lui en a pris puisque « KB9 » a continué à engranger des minutes en professionnels et de l’expérience. Un an plus tard, il a accepté le défi proposé par le Real Madrid. Treize ans plus tard, Karim Benzema a soulevé le trophée individuel le plus prestigieux de l’histoire du football, lui qui a soulevé la Ligue des Champions à cinq reprises. Autant dire que son choix de carrière était indiscutablement le bon au vu du parcours remarquable de Karim Benzema.