Karim Benzema fou du volant, la vérité éclate

Par Corentin Facy

Il y a 13 ans, Karim Benzema a été accusé d’avoir eu un accident de voiture à la Réunion à cause d’un gigantesque excès de vitesse.

Grand amateur de mécanique et de voiture de sport, Karim Benzema a été accusé en 2009 d’avoir trop joué avec le champignon de sa Lamborghini durant ses vacances à la Réunion, ce qui lui avait coûté un accident de la route. A l’époque, le buteur du Real Madrid avait 22 ans et son attitude avait suscité quelques critiques au sein du club espagnol, alors que Karim Benzema était encore un grand espoir, bien loin de la star et du futur Ballon d’Or qu’il est aujourd’hui. Mais 13 ans après, la vérité a éclaté. Au micro de l’émission du journaliste Guillaume Pley, le rappeur Rohff, ami de Karim Benzema, a reconnu que ce n’était pas le buteur de l’Equipe de France au volant de la Lamborghini au moment de l’accident.

Crash en Lamborghini, Benzema innocenté

« Ils cherchaient à savoir qui était le pilote. Je me balance aujourd’hui : c’était moi » a reconnu Rohff au micro de l’émission avant de poursuivre. « On avait loué des voitures. On se titillait, on faisait la course. J’ai déboîté et on a touché un trottoir. Le pneu nous a dit Salam. On s’est enfui comme des lâches. Le matin on se réveille et on voit dans la presse « Qui conduisait la voiture?” C’est remonté partout cette affaire » a avoué Rohff, innocentant Karim Benzema par la même occasion… 13 ans plus tard. On se demande simplement pourquoi la vérité n’a pas éclaté plus tôt dans la mesure où cet épisode aurait pu avoir de fâcheuses conséquence sur la carrière de Karim Benzema, lequel a commencé son aventure au Real Madrid avec une sale réputation à cause de cet accident alors qu’il n’était en réalité pas directement responsable.