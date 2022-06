Karim Benzema détrône Lionel Messi, l'anti Ligue 1 a parlé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, la Liga a compté dans son championnat les plus grandes stars de la planète avec Cristiano Ronaldo, Messi ou encore Neymar.

Toutes ces joueurs fantastiques ont quitté le championnat espagnol et désormais, Karim Benzema fait office de grande star en Liga. Auteur de 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant formé à l’OL a guidé le Real Madrid vers le titre de champion d’Espagne ainsi que vers un sacre historique en Ligue des Champions. Plus que jamais, c’est l’année ou jamais pour Karim Benzema afin de remporter le Ballon d’Or. Grand favori dans la course à la succession de Lionel Messi, le numéro neuf du Real Madrid pourrait succéder à l’Argentin dans le palmarès du Ballon d’Or. Une suite logique après avoir succédé à Lionel Messi en tant que star principale du championnat d’Espagne, finalement.

Karim Benzema met tout le monde d'accord

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Je donnerais le Ballon d’Or à Benzema, car il le méritait déjà l’année dernière (victoire de Messi) et il est a été à un autre niveau, avec des buts et des passes décisives » a déclaré Javier Tebas, pour qui le sacre de Karim Benzema au Ballon d’Or serait une récompense logique pour l’international tricolore. Un constat massivement partagé en Espagne et notamment à Madrid, où son coéquipier Eden Hazard a estimé que Karim Benzema avait 99% de chances de remporter le Ballon d’Or cet été. « Ce sera Karim, je pense. Il n'y a pas photo. Il y a aussi Sadio Mane, Vinicius, plein de bons joueurs qui ont fait une super saison. Mais si on prend tout en compte, Karim l'a gagné à 99 % même si on ne connaît pas les votes. En tout cas, je l'espère pour lui car il le mérite » a estimé Eden Hazard, qui a conscience que le Real Madrid n’aura sans doute pas remporté la Liga, la Super Coupe d’Espagne et la Ligue des Champions sans les performances XXL de Karim Benzema tout au long de la saison.