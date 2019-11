Karim Benzema Ballon d'Or, qui criera au scandale ?

Dans : Liga.

Eblouissant actuellement avec le Real Madrid, Karim Benzema est en course pour le Ballon d'Or 2019 qui est pourtant promis à Lionel Messi. Mais pour un spécialiste du football espagnol, l'ancien lyonnais peut décrocher ce trophée mondial en 2020.

Même s’il est loin de l’équipe de France, pour les raisons que l’on connaît, Karim Benzema s’éclate au sein du Real Madrid comme on l’a encore constaté mardi lors du match de Ligue des champions entre les Merengue et le Paris Saint-Germain. Souvent dans l’ombre de Cristiano Ronaldo lorsque ce dernier évoluait à Madrid, KB9 a montré que sous les ordres de Zinedine Zidane il pouvait endosser le rôle de buteur en chef du géant espagnol. Alors, même si pour cette année le Ballon d’Or lui échappera en raison des résultats médiocres du Real Madrid en première partie d’année, Karim Benzema pourrait bien donner des idées au jury pour l’an prochain si les Merengue décrochent un ou des trophées.

Pour Benjamin Da Silva, journaliste de BeInSports et grand spécialiste du football espagnol, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est un vrai candidat sérieux pour le Ballon d’Or 2020. « Benzema actuellement, c’est niveau Ballon d’or. C’est l’un des plus grands avant-centres du monde, l’un des plus efficaces aujourd’hui. S’il continue comme ça, et c’est le cas depuis le départ de Cristiano, et que le Real gagne la Liga ou la Ligue des champions, je pense qu’il sera postulant au Ballon d’or (…) Pendant les deux, trois années à venir, ça peut être l’ère Benzema », explique Benjamin Da Silva. A Karim Benzema et au Real Madrid de montrer que ce doux rêve est réalisable, et cela passe par une ou des couronnes, car avec l'Euro 2020, KB9 ne pourra pas compter sur une performance individuelle sous le maillot des Bleus.