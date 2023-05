Karim Benzema à Al-Ittihad, accord imminent ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Les événements s'accélèrent du côté du Real Madrid, puisque les médias proches de Florentino Perez annoncent que Karim Benzema négocie les derniers détails d'un accord avec le club saoudien d'Al-IIttihad.

Après 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema se prépare à passer ses derniers jours dans la capitale espagnole. C'est ce qu'indique ce mercredi soir Manu Sainz, rédacteur en chef du quotidien sportif AS citant des sources proches du club d'Al-Ittihad, champion d'Arabie Saoudite en titre et entraîné par Nuno Espirito Santo. Pour l'instant, les plus hauts dirigeants des Merengue n'ont pas encore été prévenus de la décision du Ballon d'Or 2022. Mais ce dernier a été vu quittant le centre d'entraînement de Valdebebas en compagnie de Karim Djaziri, ancien agent de KB9 et toujours très proche du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, après une réunion. « Benzema a eu des conversations avec Cristiano Ronaldo pour lui poser des questions sur la ligue saoudienne et la vie dans le pays », précise par ailleurs le journaliste espagnol. Et ce n'est pas tout.

Benzema a interrogé Cristiano Ronaldo

Car au sein du club d'Al-Ittihad, certains joueurs ont visiblement eu des informations qui confirment la très probable signature de Karim Benzema. Hélder Costa, l'attaquant prêté par Leeds au club saoudien, s'est déjà réjoui de la venue de Karim Benzema. « Nous sommes très heureux de l’arrivée du Ballon d’Or, Karim Benzema », a confié l'international angolais au média saoudien IttiMania. Et cela même si officiellement rien n'est acté entre l'attaquant français et Al-Ittihad. AS confirme par ailleurs que Benzema va empocher plus de 100 millions d'euros par saison lors de ses deux années dans le nouvel eldorado des footballeurs. Une offre forcément colossale pour un joueur qui arrivait à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Du côté des supporters de la Maison Blanche, c'est évidemment la stupéfaction, même si la durée des négociations entre celui qui a joué 647 matchs, marqué 353 buts et donné 165 passes décisives et Florentino Perez s'éternisait. Ce qui n'est jamais bon signe.