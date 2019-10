Ita : Ribéry bouscule un arbitre, la Fiorentina tremble

Dans : Liga, Foot Europeen.

La Fiorentina s'est inclinée (1-2) à domicile, dimanche soir face à la Lazio, le club de Florence connaissant un second coup d'arrêt après son nul du week-end dernier face à Brescia. Mais la fin de match a été très houleuse, et Franck Ribéry a totalement craqué après le coup de sifflet final. Le joueur français, arrivé cet été à la Viola, s'en est pris à un des arbitres assistants, et l'a même carrément bousculé. Expulsé pour son geste un peu fou, Franck Ribéry risque une lourde sanction pour ce coup de sang.