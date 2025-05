Il terrorrise le PSG et menace Antoine Griezmann

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Antoine Griezmann n’est pas certain de rester à l’Atlético Madrid. Ses dirigeants ne le retiendront pas à tout prix. Au contraire, les Colchoneros rêvent de remplacer le Français par l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

En Espagne, le Real Madrid ne sera peut-être pas le seul à frapper fort cet été. Pendant que la Maison Blanche renforce l’effectif de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’Atlético Madrid prépare un plan ambitieux. Le journaliste Juanfe Sanz nous apprend que le récent troisième de Liga pense à recruter Lautaro Martinez. Pour le moment, l’opération ne serait pas réalisable. Le spécialiste de l’émission El Chiringuito précise que l’attaquant de l’Inter Milan n’est ciblé qu’en cas de départ d’Antoine Griezmann.

Griezmann n'est pas encore parti

Le Français fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois mais sa sortie n’est absolument pas actée. Considéré comme une légende du club, le soldat de Diego Simeone peut très bien honorer sa dernière année de contrat. Autrement dit, Lautaro Martinez se situe très loin de la capitale espagnole. D’autant que l’Inter Milan n’acceptera pas de le transférer si facilement. L’été dernier, le capitaine des Nerazzurri avait prolongé son contrat jusqu’en 2029 avant de réussir une nouvelle saison convaincante.

L’avant-centre de 27 ans totalise 22 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avant la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain samedi. Ses performances et ce potentiel sacre européen en font un sérieux candidat au Ballon d’Or. Il n’est donc pas étonnant de voir le site Transfermarkt évaluer son prix à 95 millions d’euros. Manifestement, la perspective de dépenser une telle somme ne refroidit pas l’Atlético Madrid. Les Colchoneros se verraient bien offrir à leur entraîneur Diego Simeone une attaque 100% argentine composée de Lautaro Martinez et de Julian Alvarez, efficace pour sa première saison au club.