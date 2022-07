Il n’y a pas plus heureux que le Real sans Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Champion d’Espagne et champion d’Europe, le Real Madrid vient de vivre une saison de rêve. L'échec Kylian Mbappé est déjà oublié. Avec le sourire.

La gestion de Carlo Ancelotti a été admirable et admirée, tout comme l’incroyable efficacité de Karim Benzema dans les moments chauds. L’attaquant français se prépare déjà à recevoir le Ballon d’Or dès cet automne, réforme de cette récompense oblige. Mais du côté de la Maison Blanche, tout gagner ne suffit pas, et il faut aussi vendre du rêve et faire le spectacle. Cette saison, à l’image des matchs remportés en Ligue des Champions, c’est la rage de vaincre et l’efficacité qui ont primé, et Florentino Pérez espérait bien y ajouter une touche de génie avec la signature de Kylian Mbappé. Cela n’a pas été le cas, et malgré les rumeurs, le Real Madrid ne semble pas prêt à faire un gros investissement pour compenser le non-recrutement du Français.

Hazard pour remplacer Mbappé ?

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tout simplement annoncé qu’il était heureux avec son effectif, et qu’il n’avait aucune demande particulière pour le mercato. Une preuve que le Real Madrid se sent toujours aussi fort malgré la claque reçue en raison du refus de Kylian Mbappé. « Nous n'allons signer personne d'autre. Nous allons bien comme ça. Nous avons beaucoup d'options pour ce poste. Benzema est le meilleur, mais nous devons comprendre que ce sera une saison étrange avec la Coupe du monde entre les deux. Compte tenu de la qualité d'Eden Hazard, cela pourrait être bien pour nous de le tester là-bas. Les recrues ? Ils vont apporter beaucoup de qualité à l'équipe. Rüdiger est un grand défenseur central qui peut jouer à différents postes et pareil avec Tchouameni au milieu de terrain. Il est jeune mais il joue déjà pour la France. La compétition est la clé du succès. Tous les deux sont arrivés aujourd'hui et ils auront besoin de temps pour s'adapter mais pas beaucoup car ils ont beaucoup de qualité », a prévenu l’entraineur italien, persuadé de parvenir à tirer le meilleur de ses joueurs, et de son effectif qui a subi un gros coup de jeune ces dernières années, même si ce sont toujours les cadres Courtois, Modric, Kroos, Casemiro et Benzema qui tiennent la baraque.