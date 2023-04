Il joue au Real Madrid, Eden Hazard est choqué

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Valladolid ce dimanche en Liga. Une nette victoire 6 buts 0 à laquelle a pris part Eden Hazard.

Lors de son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard était attendu comme le remplaçant naturel de Cristiano Ronaldo. Mais le Belge est aujourd'hui un fiasco retentissant. Entre blessures et méforme physique, Hazard n'a pris part qu'à 74 rencontres avec les Merengue pour 7 petits buts. Un bilan famélique qui devrait pousser sa direction à le faire partir dans les prochaines semaines. Carlo Ancelotti ne le fait presque plus jouer. Et Hazard, conscient de sa situation, a fini par l'accepter. Il reste cependant motivé pour faire bonne figure. Compte tenu de la très nette avance que le Real Madrid avait ce dimanche contre Valladolid, Hazard est rentré en jeu.

Hazard, une rentrée inattendue

Ptdrrr la réaction de Hazard quand il a appris qu'il allait rentrer sur le terrain. pic.twitter.com/TBzVUinDOr — 60SecondesFoot (@60secondesF) April 3, 2023

Carlo Ancelotti voulait remplacer Karim Benzema, auteur d'un triplé et qui va devoir se reposer avant la demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi soir face au Barça. Comme vous pouvez le voir sur la séquence ci-dessus, Hazard, loin d'être en très grande forme physiquement, a été appelé par Carlo Ancelotti pour rentrer en jeu. De quoi totalement surprendre le Belge de 32 ans, au passage charrié par Luka Modric. Il faut dire qu'Hazard n'avait plus joué en Liga depuis... 7 mois. Pour son retour, le Belge a délivré une passe décisive. De quoi lui redonner un peu de confiance et de joie de jouer au football.

En fin de contrat avec le Real Madrid en 2024, l'ancien du LOSC est en instance de départ. Sa valeur a considérablement chuté, lui qui est estimé à 5 millions d'euros à peine. Avant d'en savoir plus sur son avenir, Hazard va essayer de grappiller encore du temps de jeu, lui qui indiquait à la presse ne pas vouloir lâcher, le tout en s'excusant auprès des fans merengue au sujet de cette aventure chaotique dans la capitale espagnole. Pour rappel, Hazard avait coûté 115 millions d'euros aux champions d'Europe...