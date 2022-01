Haaland viré, Madrid mise tout sur Mbappé !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid visait une attaque Benzema-Mbappé-Haaland, mais Florentino Perez ne veut pas prendre des risques afin de faire signer l'attaquant du PSG.

Erling Haaland l’a fait savoir vendredi soir en marge de la victoire de Dortmund en Bundesliga, il s’agace sérieusement d’avoir été poussé par son club à se positionner sur son avenir dans les plus brefs délais. Et du côté du Real Madrid, cette déclaration a évidemment mis un peu d’huile sur le feu, puisque les Merengue ont fait du joueur du BVB une des deux cibles majeures du mercato estival 2022 au même titre que Kylian Mbappé. Cependant, la situation aurait radicalement changé depuis quelques heures du côté de Santiago-Bernabeu, où il se chuchote de plus en plus qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé auraient fait savoir à Florentino Perez, qu’il devait faire un choix. Autrement dit, ce sera fromage OU dessert au marché des transferts, mais pas les deux. Que ce soit du côté du Cyborg de Dortmund ou celui de la star tricolore du PSG, on ne veut pas avoir une concurrence aussi dingue sous le maillot madrilène.

Mbappé plutôt que Haaland, Madrid a tranché

#TOPSECRETMD



👉 El Real Madrid centrará sus esfuerzos en conseguir la incorporación a coste cero de Kylian Mbappé y no entrará en la subasta por Haaland



✍ @jbatalla7 https://t.co/OuBYEDo25k — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 16, 2022

C’est pourquoi, selon le Mundo Deportivo, les dirigeants du Real Madrid ont finalement renoncé à l’idée de faire signer Erling Haaland, afin de tout miser sur Kylian Mbappé, ce dernier étant considéré par le patron de la Maison Blanche comme l’objectif numéro 1. L’objectif est d’aligner le trio Benzema-Mbappé-Vinicius et tant pis pour le buteur de Dortmund. Les rumeurs qui circulent depuis quelques jours sur la possibilité de voir le champion du monde 2018 prolonger pour une courte durée avec le Paris Saint-Germain font tout de même trembler Madrid, en renonçant définitivement à Haaland, les Merengue veulent à la fois rassurer le clan Mbappé, mais également faire savoir au PSG qu’ils peuvent se lancer sur la piste de l’international norvégien. Cela sera d’autant plus facile que Mino Raiola, l’agent du buteur du BVB, a des relations nettement plus cordiales avec Leonardo qu’avec Florentino Perez.

Cependant, le quotidien sportif espagnol précise que dans le dossier Haaland, le Paris Saint-Germain pourrait avoir la concurrence du FC Barcelone, même si à ce stade les finances du Barça ne peuvent pas du tout envisager le transfert d'un des joueurs les plus chers du monde. Autrement dit, le PSG risque surtout une concurrence anglaise si des fois il veut s'offrir la star norvégienne à la place de Kylian Mbappé. Pour l'instant, Doha n'est pas du tout dans cette logique, l'idée d'une prolongation du joueur français étant toujours la priorité numéro 1 de l'actuel leader de la Ligue 1.