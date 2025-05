Haaland refuse de jouer avec Mbappé

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Auteur d’une saison plus discrète que les années précédentes, Erling Haaland est déjà tourné vers l’an prochain. Certaines rumeurs l’envoyant en Espagne sont tuées dans l’œuf. Le Norvégien va rester à Manchester City.

Pour la première fois depuis plusieurs années, Manchester City va terminer bredouille. Excepté un Community Shield glané au mois d’août contre Arsenal, le vainqueur de la Ligue des champions 2023 va réaliser une saison blanche. À l’issue d’un exercice 2024/2025 raté, Pep Guardiola va voir son effectif légèrement remanié cet été. Cependant, le technicien espagnol pourra compter sur des cadres comme Erling Haaland. Malheureusement blessé et absent lors du mois d’avril, l’attaquant continuera son aventure au sein du club anglais. Le média espagnol Don Balon confirme que le Norvégien ne va pas rejoindre le Real Madrid.

L’Espagne veut Haaland

L’ancien joueur du Borussia Dortmund est courtisé par le club de la capitale espagnole depuis de nombreuses années. Cependant, le quotidien espagnol explique qu’avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier, il serait difficile de voir Haaland débarquer en Espagne. L’attaquant norvégien s’est fait une place de choix dans la composition de Pep Guardiola et il ne se voit pas partager les responsabilités offensives avec un joueur aussi attiré par le but qu'est le Français. De son côté, Guardiola a enfin trouvé son numéro 9 et ne compte pas le lâcher. Néanmoins, l’ancien international norvégien (110 sélections) John Arne Riise croit en une arrivée d’Haaland du côté du Real.

« Je ne serais pas surpris si nous voyions Haaland jouer pour Madrid à un moment donné de sa carrière, » avait-il déclaré en janvier dernier au média Goal. Don Balon précise également qu’il serait difficile de faire cohabiter Haaland et Mbappé dans un secteur offensif très fourni du côté du Real Madrid. Le FC Barcelone veut également rentrer dans la danse. La presse espagnole précise que le club catalan s’intéresse au Norvégien. Cependant, les finances du club ne permettent pas de s’aligner sur les prix potentiels de l’ancien de Salzbourg.