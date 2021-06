Griezmann, une nouvelle affaire Neymar au Barça ?

Dans : Liga.

L'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone suscite bien des fantasmes dans la presse espagnole, l'attaquant français du Barça a beau avoir encore 3 ans de contrat, certains craignent son départ imminent.

Actuellement présent en équipe de France, en quête d’un titre dans l’Euro 2021 trois ans après la couronne mondiale, Antoine Griezmann fait moins le buzz que lors de son séjour en Russie. Cette fois pas de vidéo sur son avenir personnel, l’attaquant tricolore ayant encore trois ans de contrat avec le FC Barcelone. Mais cela n’empêche pas les médias anglais et espagnols de relayer l’intérêt très vif de Pep Guardiola pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, le manager de Manchester City ayant le désir de renforcer le secteur offensif de son équipe après la nouvelle énorme désillusion en Ligue des champions face à Chelsea. Et c’est dans ce cadre que le nom d’Antoine Griezmman surgit, même si Guardiola a déjà lâché plus de 100ME pour finaliser la venue de Jack Grealish, laquelle reste toutefois à confirmer, et serait également en course sur le dossier Harry Kane.

Et c’est dans ce contexte que du côté du FC Barcelone, on commence à redouter que Manchester City fasse avec Antoine Griezmann ce que le Paris Saint-Germain a fait avec Neymar, à savoir tourner de plus en plus autour du joueur français pour le faire douter. Bien évidemment, on doit rappeler que le Barça a mis une clause libératoire à hauteur de 800ME sur Antoine Griezmann, ce qui évite évidemment un fiasco similaire à celui de Neymar, mais forcément après une saison très compliquée en Catalogne, le champion du monde peut se poser des questions. Et cela d’autant plus que Joan Laporta a mis le paquet pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat avec Barcelone, quitte à faire signer Sergio Agüero et Memphis Depay qui viennent s'ajouter à l'armada offensive mis à la dosposition de Ronald Koeman.