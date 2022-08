Griezmann sur le banc, ça va coûter 40 millions d'euros au Barça !

En deux matches de Liga cette saison, Antoine Griezmann a été cantonné au rôle de simple remplaçant derrière le duo Morata-Felix. Un choix sportif de Diego Simeone mais le FC Barcelone y voit aussi un moyen pour les Colchoneros d'éviter un transfert du Français.

À trois mois de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann aurait aimé reprendre la saison comme un cadre de l'Atlético Madrid. Néanmoins, Diego Simeone a d'autres préoccupations que remettre en selle son poulain. L'Argentin recherche la meilleure formule pour son attaque et cela l'amène plutôt à faire confiance en Alvaro Morata et Joao Felix. L'Espagnol et le Portugais ont débuté les deux premiers matches de Liga ensemble alors que Griezmann a squatté le banc de touche, réussissant quand même à marquer contre Getafe. Grizou n'est plus dans les plans de son entraîneur, du moins en attaque puisqu'il est question de le placer prochainement au milieu de terrain.

Toutefois, en Catalogne, on pense que Griezmann n'est pas remplaçant uniquement pour une raison sportive comme le révèle le journal local Sport. Revenu à Madrid sous forme de prêt à l'été 2021, le Français reste la propriété du FC Barcelone. Son bail chez les Colchoneros se termine en juin prochain à moins que l'option d'achat fixée à 40 millions d'euros ne soit levée, une possibilité qui prend du plomb dans l'aile à mesure que Griezmann n'est pas titularisé.

🚨 If Atlético Madrid plays Antoine Griezmann less than 30 minutes per game, the purchase clause in his loan will not become mandatory.



He has played exactly 29 minutes in both of Atleti's league games so far.



(Source: @relevo) pic.twitter.com/85MNGuz7AE