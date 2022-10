Griezmann jusqu'en 2026, Madrid fait plier le Barça !

Dans : Liga.

Revenu à l'Atlético Madrid en 2021, Antoine Griezmann est toujours au coeur d'un imbroglio entre les Colchoneros et le Barça. Mais une solution est apparemment trouvée et l'attaquant français va s'engager jusqu'en 2026 à Madrid.

Antoine Griezmann ne vit pas le meilleur moment de sa carrière. Depuis son transfert au Barça en 2019, le champion du monde peine à retrouver le rythme. En perdition en Catalogne, il a décidé de revenir tenter sa chance à l'Atlético en 2021. S'il peut profiter d'un environnement plus sain, ses performances sur le terrain sont toujours en dents de scie. Il faut dire que tout n'est pas encore réglé dans sa tête de footballeur. En effet, le Barça et l'Atlético sont en discussion pour régler le prix définitif de son retour à Madrid, lui qui est retourné à l'Atlético dans le cadre d'un prêt de deux saisons. Les Catalans voulaient au final récolter la somme de 40 millions d'euros pour le transfert définitif de Griezmann. Une somme que ne veut pas aligner l'Atlético. Mais à priori les choses se seraient débloqués ces derniers jours.

Griezmann, une solution est trouvée

C'est la raison pour laquelle le champion du monde est souvent rentré en jeu à la 60e minute depuis le début de la saison. Car pour activer automatiquement sa clause fixée à 40 millions d'euros, il devait jouer 50% des matchs et disputer 45 minutes ou plus. Une situation grotesque qui agace le joueur tricolore mais également les autres parties concernées. Selon les médias espagnols Relevo et Cadena Ser, un accord vient d'être trouvé entre l'Atlético et le Barça pour le transfert de Griezmann. Les Colchoneros ne vont pas payer les 40 millions prévus mais seulement 20 millions, plus 2 de bonus. Pour permettre cette opération, Griezmann a de son côté accepté une baisse de salaire. Ce que confirme ce mercredi L'Equipe, qui avance la signature d'un contrat jusqu'en 2026 pour le champion du monde français avec l'Atlético.

De quoi lui permettre désormais de disputer l'intégralité des rencontres. C'était notamment le cas ce mardi soir à Bruges en Ligue des champions. Malheureusement pour le Français, il aura vécu une sale soirée, perdant la rencontre et ratant même un penalty. En attendant, du côté de l'Atlético Madrid on fait une énorme affaire financière comme le rappelle le quotidien sportif : « Après avoir vendu l'international français au FC Barcelone pour 135 millions d’euros (120 ME + 15 ME de bonus) à l'été 2019, ils le récupèrent trois ans plus tard, pour six fois moins cher et avec un salaire largement revu à la baisse. » Du côté de l'équipe de France, cet accord doit faire le bonheur de Didier Deschamps, lequel va récupérer un Griezmann enfin libéré de ce poids dans la perspective du Mondial au Qatar.