Griezmann enfin libre, son avocat fait des miracles

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Totalement coincé par sa situation entre Barcelone et l'Atlético, Antoine Griezmann voit enfin une solution approcher. Son avocat est sur le point de mettre d'accord les deux clubs.

La situation surréaliste d’Antoine Griezmann est enfin en train de trouver son épilogue. Depuis le début de la saison, Diego Simeone se plie aux ordres de ses dirigeants et refuse d’aligner le Français comme titulaire, le faisant entrer à l’heure de jeu à chaque match de Liga ou Ligue des Champions. La raison ? Une clause dans le contrat de prêt de deux ans signé à l’été 2021, et qui n’oblige plus l’Atlético de Madrid à acheter le champion du monde s’il dispute pas plus de 45 minutes sur au moins 50 % des matchs des Colchoneros. Autant dire que ce ne sont pas des critères sportifs qui provoquent ces choix de Diego Simeone. Une situation qui minait toutefois le moral du Français, à juste titre puisque malgré ses bonnes performances et son sens du but retrouvé, il prenait à chaque fois place sur le banc des remplaçants.

Une option d'achat baissée de 15 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Voyant que l’Atlético de Madrid était prêt à se priver de l’un de ses meilleurs joueurs juste pour économiser son achat définitif, le FC Barcelone a consenti à s’asseoir à la table des négociations. Résultat, l’option d’achat obligatoire si jamais Antoine Griezmann remplissait les conditions est passée de 40 millions d’euros à 25. Selon L’Equipe, un accord est en passe d’être trouvé à ce niveau, qui conviendrait à tout le monde. L’officialisation de ce nouveau deal pourrait intervenir avant la fin du mois de septembre. Il reste à savoir si Diego Simeone, qui a déjà fait savoir qu’il se pliait aux décisions de ses dirigeants sans broncher, aura le feu vert pour enfin titulaire « Grizi » rapidement. Mais le quotidien sportif le précise, l’accord reste fragile, sachant que les relations entre les deux clubs sont exécrables, et que seul l’avocat d’Antoine Griezmann sert d’intermédiaire dans ce dossier qui ne tient qu’à un fil. Mais il pourrait permettre aussi au Français d’avoir l’esprit léger à l’heure où les Bleus ont besoin de toutes leurs forces vives à deux mois de la Coupe du monde.