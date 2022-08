Gouiri doublure de Benzema, le Real est chaud

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une doublure à Karim Benzema en attaque, le Real Madrid explore la piste menant à Amine Gouiri (Nice).

A l’instar de Khephren Thuram, Amine Gouiri a été classé parmi les intransférables du mercato à l’OGC Nice. Il faut dire que les deux hommes représentent l’avenir et le présent du Gym, après une saison aboutie de leur part. Cela étant, il y a des offres que l’on ne peut pas refuser et notamment quand elle proviennent d’un club mythique tel que le Real Madrid. Amine Gouiri n’a pas (encore) fait l’objet d’une proposition officielle du club merengue mais selon les informations du site Defensa Central, Carlo Ancelotti a coché le nom de l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais afin de devenir la doublure de Karim Benzema la saison prochaine. Recruté pour seulement 7 millions par l’OGC Nice, l’international espoirs français a vu sa valeur marchande exploser grâce à ses bonnes performances sur la Côte d’Azur. Il s’agit maintenant de savoir si le Real est prêt à mettre 40 à 50 millions d’euros sur la table pour un remplaçant.

Gouiri ciblé par le Real au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Gouiri (@amine_gouiri)

Le média espagnol croit savoir que le Real Madrid explore d’autres pistes pour venir soulager Karim Benzema cette saison dans le secteur offensif. Comme indiqué par ailleurs, Carlo Ancelotti ne veut pas d’un attaquant trop âgé tel que Cavani ou Dzeko. Au contraire, le Real Madrid vise un jeune à fort potentiel, susceptible de prendre la relève de Karim Benzema lorsque l’actuel capitaine du club espagnol tirera sa révérence. En ce sens, Rafael Leao (AC Milan), Benjamin Sesko (RB Salzbourg), Matheus Nascimento (Botafogo) et Timo Werner (Chelsea) sont suivis par le Real Madrid, sans que l’on sache pour le moment quel attaquant est la priorité du récent vainqueur de la Ligue des Champions. Les pistes Edin Dzeko et Edinson Cavani sont quant à elles rangés au fond d’un tiroir par le Real Madrid, bien plus attiré par le profil d’un élément tel qu’Amine Gouiri, que Nice fera bien sûr tout pour retenir.