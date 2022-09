Frustré par Hazard, Thierry Henry tacle le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, la Belgique a été battue par les Pays-Bas (0-1) en Ligue des Nations. Thierry Henry était exceptionnellement l'entraîneur principal des Diables Rouges en l'absence de Roberto Martinez.

Thierry Henry multiple les casquettes depuis quelques mois. En plus de son rôle de consultant pour Prime Video ou encore CBS Sports, le champion 98 est également entraineur adjoint de Roberto Martinez avec la sélection de Belgique. Ce dimanche soir en Ligue des Nations, l'entraîneur espagnol des Diables Rouges était absent, suspendu. Thierry Henry a avait donc les rênes des Belges et avait décidé de titulariser Eden Hazard pour lui donner du rythme et des automatismes avec sa sélection. Le joueur du Real Madrid aura disputé plus d'une heure de jeu, pour une performance globalement mitigée.

Hazard, Henry n'est pas content

On a quand même banalisé cette saison d'Éden Hazard. pic.twitter.com/8HG5qTWjmI — 𝐘𝐀𝐙𝐈𝐃 🇹🇳🇬🇷 (@yazid_m13) September 25, 2022

Devant la presse après le coup de sifflet final, Thierry Henry n'a pas hésité à interpeller le Real Madrid au sujet d'Eden Hazard. Pour lui, l'ancien de Chelsea a besoin de plus jouer. « Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec Eden. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. On a besoin qu'il soit frais, qu'il ait des minutes dans les jambes donc on lui a donné des minutes », a notamment indiqué Thierry Henry, qui sait que le joueur de 31 ans doit gagner en régularité pour être performant au plus haut niveau. Depuis le début de la saison avec les champions d'Europe, le Belge a pris part à 4 rencontres pour 1 but marqué. Carlo Ancelotti n'en fait pas un joueur primordial dans son dispositif. Des rumeurs de transferts ont même été vives l'été dernier. Finalement, Hazard est resté dans la capitale espagnole. Mais sa baisse de forme et son manque de rythme pourraient bien jouer des tours à la Belgique, en perte de vitesse depuis maintenant quelques mois, au grand dam de Thierry Henry et de Roberto Martinez.